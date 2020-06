Johnson under turneringen i Cromwell Foto: BILDBYRÅN

Johnson höll undan – vann i Cromwell

Dustin Johnson lät varken ett par bogeys eller regnovädret förstöra sista dagen under PGA-tourtävlingen i Cromwell, Connecticut. Med 19 under par vann amerikanen tävlingen med ett slag under landsmannen Kevin Streelman.

Segern var Johnsons 21:a i PGA och innebar hans trettonde säsong i rad med minst en topplacering på touren. – Jag är definitivt stolt över att jag lyckas fortsätta sviten. Det har varit lång tid mellan segrarna, men förhoppningsvis blir det inte lika lång till nästa, säger han i en tv-intervju efter rundan. Problemfri kan man knappast kalla rundan, där Dustin Johnson bland annat var tvungen att ta av sig skorna och ställa sig i vattnet för att kunna slå bollen på femtonde hålet. – Även om det inte är några fans här, så kan du känna pressen, säger han. Strax därefter innebar ett skyfall att tävlingen fick pausas. – Regnförseningen hjälpte inte mycket, för då fick jag faktiskt tid att tänka på allting, säger han. Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Bubba Watson vid det 16:e hålet i Hilton Head. På det 17:e dök krabban upp. Foto: TT Henrik Norlander slutade på delad 41:a plats, åtta slag under par.



