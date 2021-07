Norén största svenskhoppet i British Open

Banan: Redan 1894 stod Royal St George's, i Sandwich några mil sydost om London, värd för British Open för första gången. Det här är den 149:e upplagan av The Open – och den 15:e som spelas på Royal St George's.

Senast att vinna här var irländaren Darren Clarke, 2011.

32 000 åskådare på plats

Inramningen: Uppemot 32 000 åskådare väntas få följa årets sista herrmajor på plats, men för spelarna gäller fortfarande en hel del covid-19-restriktioner. Spelarna måste bo på godkända hotell eller i privata boenden i ”bubblor” på upp till fyra personer, men de får inte bo med andra spelare.

Favoriten: Jon Rahm tappade faktiskt positionen som världsetta till Dustin Johnson efter förra veckans Scottish Open, men spanjoren kan mycket väl ta tillbaka den direkt. Rahm är oddssättarnas favorit till segern och lyckas 26-åringen vinna blir han den förste sedan Tiger Woods 2000 att ta hem US Open och British Open under samma år.

Segertorkan: Inte sedan Nick Faldo vann 1992 har en engelsman tagit hem den klassiska British Open-bucklan ”The Claret Jug”. Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Lee Westwood och Justin Rose är alla namnkunniga golfare som gärna vill sätta punkt för den dystra 29-åriga sviten nu.

Frågetecknet: Hur bra passar Bryson DeChambeaus muskelgolf på en linksbana? Och är han kapabel att anpassa sitt spel till banan? DeChambeau slår bevisligen långt, men också högt – och det är inte alltid en fördel om det blåser upp vid den engelska sydkusten. Tidigare har DeChambeau, som vann US Open i förkrossande stil i fjol, som bäst varit 51:a i sina tre starter i British Open.

Fyra svenskar

Mästaren: Irländaren Shane Lowry har fått vara regerande mästare i två år eftersom fjolårets British Open ställdes in på grund av coronapandemin. Några fler turneringssegrar har det inte blivit för Lowry sedan triumfen på Royal Portrush.

Svenskarna: Är fyra till antalet. Henrik Stenson gör sitt 16:e The Open, Alex Norén sitt tionde, Rikard Karlberg är med för tredje gången och Marcus Kinhult för andra. Norén får ses som det största hoppet på förhand, med bra spel i tre raka The Open och fin form. Även om Stensons meriter i The Open är imponerande med en andraplats och två tredjeplatser utöver den historiska segern 2016.

Vädret: Brukar ofta kunna ställa till problem i British Open. Inte sällan kan lottningen av starttider de första dagarna spela stor roll, eftersom väderförutsättningarna kan skifta snabbt. Men årets tävling ser på ut att bli en ganska solig historia, utan några extremvindar.

Starttiderna: Klockan 7.35 på torsdagen, svensk tid, inleds tävlingen när den helengelska trebollen med Richard Bland, Andy Sullivan och Marcus Armitage slår ut på det första hålet. Alex Norén (8.08), Marcus Kinhult (9.36), Henrik Stenson (16.32) följer senare på dagen innan Rikard Karlberg (17.16) går ut i den 52:a och allra sista trebollen.