Proffsgolfen gör comeback i Sydkorea

Turneringen spelas utan publik. Desinfektionsmedel finns på flera ställen. Alla utom spelarna bär ansiktsmasker. Sociala distanseringsregler gäller också för samtliga på området Lakewood Country Club i Yangju.

Bäst under första dagens spel i stortävlingen, med en total prissumma på 24,5 miljoner dollar, var en trio spelare; Bae Seon-woo, Kim Char-young2 och Hyun Se-lin – samtliga kom in på fem under par, 67 slag.

Världstrean Park Sung-hyun hade en kämpig start och noterades för ett över par, 73 slag.