Svensk Norrman i täten på Vallda

Amatören Vincent Norrman från Haninge GK imponerade på det första varvet. Med sju birdies och en eagle kom svensken in på sex under par. 24-åringen som spelar för Florida University är rankad 11 bland amatörer i världen. Men den här tävlingen blir hans sista som amatör. Planen är att kvala in till undertouren till PGA-touren, Korn Ferry Tour i höst.

– Jag är inte överraskad. Man är väl aldrig 100 procent nöjd, sa Norrman till Radiosporten efter sin runda som innehöll både eagle och dubbelbogey.

68:a av Jenny Haglund

En annan svensk som har varit med betydligt längre i de här sammanhangen och faktiskt vunnit på Europatouren är Kristoffer Broberg. ”Kotte” som han kallas har ingen bra säsong bakom sig men gick in på 68 slag och var ganska nöjd efteråt.

– Jag var ganska solid från tee till green idag. Jag spelade bra men jag måste få i lite mer puttar, annars hade det varit riktigt bra, säger Broberg till SVT Sport.

Jenny Haglund är, tillsammans med Johanna Gustavsson, hittills den bästa svenskan som skrivit på scorekortet. Hon är fyra under par.

– Jag är nöjd med scoren och det var jättekul att spela med herrarna, sa Haglund till SVT efter varvet.

Finländaren Kalle Samooja och engelsmannen Steven Brown tog en tidig ledning i tävlingen, båda på sju under par, medan engelskan Felicity Johnson var trea ett slag bakom.

