Trio i täten i US Open inför sista rundan

Trion ligger fem slag under par inför söndagens avslutande runda på Torrey Pines i San Diego.

Men där bakom utmanar flera stjärnor.

Närmast jagar den regerande mästaren Bryson DeChambeau (USA) och fyrfaldige majorvinnaren Rory McIlroy (Nordirland), på vardera tre slag under par. McIlroy var den som gick bäst under den tredje rundan – 67 slag – och klättrade 17 placeringar.

– Det här är den mest mentalt krävande golfturneringen i världen. Man måste behålla skärpan och verkligen vara i nuet, säger McIlroy efter rundan.

I toppen kan Mackenzie Hughes njuta av sitt storspel lite extra, då 30-åringen har missat cutten i de fem senaste tävlingarna. På Torrey Pines satte han en två meter lång eagleputt på hål 13 och avslutade med att ta sig ur bunkern och sätta en birdie på hål 18.



Även Louis Oosthuizen avslutade den tredje rundan starkt och satte en eagle på sista hålet.

– Det finns många bra spelare med däruppe som har chans att vinna, säger Oosthuizen.

Russell Henley behövde få en birdie på det sista hålet för att vara i ensam ledning, men hamnade i bunkern och fick nöja sig med par.



Världstrean Jon Rahm, som förra veckan satt i karantän efter att ha smittats av coronaviruset, gick runt på 72 slag och ligger på delad sjätteplats, två slag under par inför söndagens avslutning.