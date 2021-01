Axnér lämnar Sverige efter gymnasiet: ”Kom som en chock”

Tyra Axnér har redan presenterats för den danska toppklubben Herning-Ikast där proffskarriären tar fart direkt efter gymnasiet och studenten i sommar.

Detta efter en säsong där 18-åringen tagit stora kliv på handbollsplanen och fått sitt genombrott. Just nu är vänsternian sexa i skytteligan i SHE och under hösten utsågs hon till månadens spelare i oktober.

Att lämna Lund och Lugi efter studierna för Danmark redan till sommaren blir en stor omställning.

”Kom som en chock”

– Det kom som en chock. Det var inte som att jag bestämt att exakt efter gymnasiet skulle jag sticka. Det är speciellt, Lugi är ändå min moderklubb och jag har varit här så länge. Bara att byta lag är nytt och sen att flytta är också helt nytt.

Den hektiska sista terminen av gymnasiet, parallellt med handbollskarriären, gör att hon inte hunnit tänka på vad som väntar härnäst.

– Jag har verkligen skjutit på det. Jag ska ta studenten, har ett gymnasiearbete som ska in, har ett prov i eftermiddag. Jag svävar inte bort dit utan har massor jag ska bli klar med, säger Axnér som skrivit ett treårigt kontrakt med Herning-Ikast.

Med en pappa som heter Tomas Axnér, tidigare storspelare, expert och nu förbundskapten, växte hon upp med handbollen nära. Men det var ändå inte givet att hon själv skulle börja med sporten utan det krävdes en liten uppmuntrande skjuts.

– Jag tyckte att det var väldigt roligt att kolla men jag hade inga tankar på att börja själv. Jag tyckte att det verkade jättetråkigt.

Har inte bråttom

Axnér var i somras med i landslaget, något hennes pappa aldrig var, och knep ett silver i U17-EM. Blickar hon istället framåt menar vänsternian att det inte är någon brådska med utvecklingen.

– Jag väljer att gå till Danmark för att jag tänker på min utveckling och var jag ska vara när jag är 23-24. Jag ska försöka vara mitt bästa handbollsjag då. Det är då jag ska vara bra inte nu.