Ystadsspelarna, som inför dagens drabbning hade förlorat tre raka matcher, var heta inledningsvis. Efter tio minuters spel hade Alingsås ett 6-4-läge och därmed en chans att dra ifrån. Det gjorde man dock inte – spelet låste sig för gästerna.

Matchen ägdes i stället till en början av målvakterna.

Ystads Henrik Nordlander stod för flera högklassiga räddningar och var 40-procentig i första halvlek. Bortalagets Rickard Frisk var inte mycket sämre på 38.89.

12-12 i halvtid.

– Vi slarvar alldeles för mycket och tar inte tillvara på chanserna, vi gör det svårare än vad det ska vara, säger Christoffer Thor till C More i halvtid.

Jämn match gav delad pott

Thor stod själv för en bra insats och gjorde sex mål. Han överglänstes dock av lagkamraten, tillika högersexan, Rasmus Torbjörnsson som visade pricksäkerhet och satte åtta mål.

På andra sidan stod mittnian Felix Spross under onsdagskvällen också för distinkta avslut och målade åtta gånger. Den jämna matchen gav resultatet 24-24 med sekunder kvar att spela. Och med matchens absolut sista skott träffade Alingsås ribban. Matchen slutade med delad pott.

”Känns jättesurt”

– Det är klart att det känns jättesurt just nu. Vi är inte tillräckligt skarpa i avgörande lägen, säger Ystads tränare Sebastian Seifert till C More.

– Någonstans så blir vi ju ställda av situationens allvar, men jag tycker liksom vi kommer till några bra lägen men bränner för många frichanser. Vi har chansen att ta tre poäng men gör inte det.

Alingsås tränare Mikael Franzén var inte nöjd efter matchen.

– Vi spelar inte bra, men fin moral att komma tillbaka, säger han.

– Det vi har varit bra på i år har varit bollsläppet. I dag var det inget bra bollsläpp.

Ystad bryter i och med segern sin förlustsvit på tre raka matcher utan poäng. Laget ställs mot Önnered härnäst och Alingsås möter Skövde.

MER HANDBOLL: Målvakt bakom Kristianstads överlägsna seger (19 oktober 2021)