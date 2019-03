Storspelande målvakt frälste Alingsås

Om man får gissa, var det ett Malmö med gott självförtroende som tog sig an gästande Alingsås i Baltiska hallen under måndagskvällen. Detta med tanke på fredagens smått historiska seger mot Kristianstad, där Malmö besegrade storfavoriten med 27-24. Kristianstads första förlust hemma efter 80 raka segrar.

Kvällen började jämn. I halvtid stod det 11-10 till västgötarna, men sedan stod Alingsås för ett mäktigt ryck.

Laget lyckades med den eftersträvansvärda kombinationen att både stå för starka anfall och hålla tätt i försvaret. Som mest ledde Alingsås med åtta mål, och matchen slutade med seger 26-20.

Starkt målvaktsspel bakom segern

Och om det var Robin Paulsen Haug i Malmömålet som storspelade i matchen mot Kristianstad, så var det ikväll Niklas Kraft i Alingsåsmålets tur att leverera. Niklas Kraft stod för 21 räddningar på 41 skott, däribland två straffräddningar i mitten av andra halvlek.

– Jag är nöjd med min insats idag, det kan jag säga. Men det är svårt att peka på en sak, jag tycker vi gör allt bra idag och får in en riktigt fullträff, säger målvakten till C More efter matchen.

Alingsås förlorade senast mot Lugi, men har nu två på pappret enkla matcher kvar i serien: AIK på torsdag och Önnered nästa måndag. Enligt Niklas Kraft blir kvällens framgång en ”moralisk boost” för hela laget.

– Men det är fortfarande två viktiga matcher kvar. Se bara hur Malmö slog Kristianstad. Nu är det fokus framåt på att vi ska vinna även de sista matcherna.