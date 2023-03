Sveriges handbollsherrar kom till hemma-VM i januari som regerande Europamästare, men fick nöja sig med en fjärdeplats. De blågula folkfesterna i Göteborg och Stockholm bidrog dock starkt till plusresultatet på 25 miljoner kronor, pengar som kommer att återinvesteras i svensk handboll.

Siffrorna överträffar förväntningarna rejält.

– Vi var lite oroliga från början, bland annat utifrån effekterna av pandemin eftersom vi startade projektet mitt i den. Sedan kom ju kriget i Ukraina och på det kom inflationen, säger Krister Bergström.

”Uppdämt behov”

Med facit i hand konstaterar han att Sverige har haft lite flax med tilldelningen av mästerskap. EM 2020 (med ett resultat på tio miljoner) hann genomföras precis innan stora delar av världen stängde ned på grund av covid. Och nu blev VM, som samarrangerades med Polen, det första herrmästerskapet med normalitet efter pandemin.

Inte bara Sverige lockade storpublik, utan även till exempel Island i Kristianstad och Danmark i Malmö.

– Det fanns ett tydligt uppdämt behov och en efterfrågan att se handboll i världsklass. Vi var klara med våra säljmål redan innan VM startade, säger VM-basen.

Svenska handbollsförbundets ordförande Fredrik Rapp säger i ett uttalande att VM-vinsten ger ”en trygghet i många år framöver”. Samtidigt väntar fler mästerskap på svensk mark runt hörnet. Dam-VM 2023, herr-EM 2026 och dam-EM 2028 har alla Sverige, Norge och Danmark som samarbetande värdnationer.

Damernas VM, med Göteborg och Helsingborg som enda svenska värdstäder, inleds den 29 november. Mästerskapet har inte potential att bli lika vinstgivande som herrarnas VM.

– Jag tror att vårt resultat, om vi lyckas få ett engagemang ute i landet, hamnar under tio miljoner men över noll.

Bemöter kritik

En del av kritiken under herrarnas VM handlade om spelschemat under utslagningsmatcherna. Världsmästarna från Danmark fick till exempel flänga fram och tillbaka mellan Stockholm och Gdansk under finalveckan – och de danska fansen visste först i sista minuten var laget skulle spela semifinalen.

– Det var en konstruktion från IHF (Internationella handbollsförbundet) som både vi och Polen ifrågasatte från början, nu har man tagit bort det till dam-VM, säger Bergström.

TT: Det kom också en del kritik efter VM, från bland annat svenska spelare som klagade på hotellmaten?

– Det finns alltid grejer man kan skruva på, men jag tror att de flesta är överens om att det var ett fantastiskt mästerskap. Internationella förbundet och lagen generellt bedömer det som att vi gjorde saker i världsklass, så vi är oerhört nöjda.

– Sedan är det alltid så där... Om du pratar med gamla landslagsspelare så gick de också ut och käkade pizza på stan under ett mästerskap. Så det är inga konstigheter.