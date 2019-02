Rasade efter tappad derbyseger i sista sekund

Stadsderby.

Då tappade IFK Ystad segern mot rivalen Ystads IF med tre sekunder kvar av matchen i herrarnas handbollsliga.

– Jag är så jävla trött, det är idiotfel vi gör varje gång i slutet, säger IFK:s Henrik Knudsen till C More.

Det är verkligen imponerande att Ystad, där kommunen har en befolkning på drygt 30 000 personer, kan ha två lag i herrarnas högstaliga i handboll. Då blir det självklart att kalla Ystad för Sveriges handbolls-Mecka. Och det var så nära att bli tredje gången gillt för IFK Ystad, efter två förluster tidigare under säsongen blev det nu oavgjort, 27–27, mot Ystads IF. YIF, med landslagscomebackande Kim Andersson som sin stjärna, kom till rivalmötet med fyra raka vinster i handbollsligan. Men IFK gjorde ett tidigt första målryck och skaffade sig fyrmålsledning med 7–3. YIF tog då timeout och kunde minska avståndet så att det sedan stod 16–14 till IFK i halvtidsvilan. Mollerup tiomålsskytt Matchledande Ystadlaget, som ligger nia precis utanför slutspel som det inte kommer nå, höll länge i övertaget i andra halvlek, mycket tack vare dansken Jonathan Mollerup som totalt gjorde tio mål. Men i slutminuterna kom YIF närmare, och närmare. Med tre minuter och fyrtio sekunder kvar reducerade Johan Dahlin till 27–25, Alexander Borgstedt reducerade sedan på nytt och efter tre raka räddningar av YIF-målvakten Måns Landgren under derbyts sista två och en halv minuts spel – kunde sedan vänstersexan Johan Dahlin efter passning från Kim Andersson kvittera till 27–27 när matchklockan stod på 59.57. Knudsen: ”Idiotfel” Oavgjort i derbyt och glädje över poängen för YIF som tack vare den klättrar upp till tredjeplats. Inte lika muntert var det i IFK Ystad. – Jag är så jävla trött att vi får med oss två poäng någon gång i de här jämna matcherna. Det är sådana idiotfel vi gör varje gång på slutet, vi bara kastar bort bollen hela tiden, säger mittnian Henrik Knudsen till C More efter matchen. – Jag vet om att vi ska vara jättenöjda med en poäng i dag, vi gör en krigarinsats, men det kan vi inte säga varje gång. Det börjar bli så jämnt i bottenstriden, vi måste ha poäng, det räcker inte att vi kämpar bra. Dela Dela