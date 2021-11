Det var viktiga poäng som stod på spel i handbollsligan. Vid seger hade Ystad kunnat lämna ett litet glapp till tabelltrean Kristianstad.

Så blev det inte.

Kristianstad hade ledningen större delen av matchen och ledde med 22–18 när en dryg kvart återstod av matchen. Men med tre obesvarade mål närmade sig bortalaget alltmer.

Ystad lyckades däremot inte rida vidare på vågen utan Kristianstad följde upp med tre nya fullträffar och skaffade sig återigen en fyramålsledning.

Rejält nervigt skulle det dock bli. Med en minut kvar såg Jonathan Svensson till att minska gapet till Kristianstad med ett mål och en kvittering var inte långt borta.

Men Kristianstad höll ut och vann till slut med 29–28.

– Vi står riktigt bra bakåt och stressar dem till halvdana inspel. Försvaret steppar upp, då är det bara att springa så får man passningen, säger tiomålsskytten Alfred Ehn till C More om Kristianstads effektiva kontringsspel.

Efter poängtappet får Ystads IF finna sig i att vara på samma poäng, 15, som Sävehof som tidigare under onsdagen besegrade Lugi med 25–21. Kristianstad knappar i sin tur in och är en poäng bakom toppduon.