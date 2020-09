Ystad vann – trots Skövdes rivstart

Jack Thurin, som gjorde debut i handbollsligan redan som 17-åring, hade en fin kväll. 21-åringen var hemmalagets farligaste vapen framåt.

Thurin, som debuterade i landslaget 2019, tryckte in sju bollar framåt.

Men det hjälpte inte spelarna i IFK Skövde att ge tränaren Henrik Signell fjärde raka segern i in inledningen av Handbollssligan. Det blev en uddamålsförlust mot Ystads IF, 24-25.

– Vi är alldeles för ineffektiva. Sedan släpper vi in 25 mål. Vi bränner alldeles för bra lägen, säger IFK Skövdes Richard Hanisch till C More.

Skövde startade starkast

IFK Skövde, som var fyllda med självförtroende efter tre raka vinster, rivstartade på hemmaplan. Efter nio minuter var laget i ledningen med 6-1. En bit in i första halvlek var distansen till Ystad IF trygg då ställningen var 10-6.

Men Skåneklubben åt sig in i matchen.

När det var dags för halvtid hade Skövdes ledning krympt till 13-12.

I andra halvlek var det oerhört jämnt, båda lagen följdes åt. Till slut var Ystads IF starkast. Bortalaget vann med 25-24.