David Gillek under sin tid i Mullsjö. Foto: Bildbyrån

”Jag kan inte kolla – då blir jag påmind om allt som hänt”

För en månad sedan lämnade David Gillek posten som assisterande tränare i Mullsjö AIS under uppmärksammade former.

Förra veckan blev han klar som spelare för SSL-konkurrenten Växjö Vipers.

När lagen under tisdagskvällen möttes några hundra meter hemifrån Gillek valde han att stanna hemma.

För att se på hockey.

– Jag kan inte kolla på Mullsjö för då blir jag påmind om allt som hänt, säger Gillek.

– Att jag inte skulle spela var ett lätt beslut att ta. Det beslutet tog jag redan när jag skrev på för Växjö. Det känns inte rätt mot mig själv, supportrarna, folk runt om Mullsjö och framför allt mot laget som jag stod och coachade för bara några veckor sedan, säger Gillek när SVT Sport gästar honom i villan som ligger ett stenkast från Nyhemshallen. – Det blev inte som jag hade tänkt mig tyvärr. Ulf lämnade och sättet allt gick till på gjorde att jag tackade nej. Förutsättningarna var inte samma som jag gick in i säsongen med. Jag vill helst vara i Mullsjö, men som det är nu går det tyvärr inte. 36-åringen valde att varken närvara under matchen eller se den från tv-soffan. – Jag kan inte kolla på Mullsjö för då blir jag påmind om vad som har hänt. Det får bli någon hockeymatch i stället. Vill inte gå in på detaljer Både Gillek och Mullsjö AIS har varit förtegna om den exakta orsaken till att det sprack mellan ledarstaben och klubben. Gillek vill inte gå in på detaljer – men bekräftar att han är besviken. – Ja, det finns ju så klart två parter men självklart är jag besviken. Ulf är den bäste tränaren och han var nyckeln till guld för Mullsjö AIS. Jag tycker det är jättetråkigt att Ulf, Lisa och jag inte kunde fortsätta jobba ihop. Jag är övertygad om att vi hade vunnit guld inom tre år. Det är tufft, men jag känner att jag har gjort rätt. Mitt mål är att vara tränare i många, många år framöver och då hoppas jag stå där och leda Mullsjö någon dag. Det är det man får sikta på.