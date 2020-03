Jihde gjorde SSL-karriärens sista poäng: ”Äldsta SSL-målet någonsin”

Anledningen till Niklas Jihdes återkomst på planen var att IBK Dalen, i december, vann en auktion som legendaren la ut på sig själv i samband med Diabetesgalan.

SSL-laget från Umeå lade budet på 11 000 kronor och fick därmed använda 43-åringen för en valfri SSL-match.

Och i hemmamatchen mot Höllviken var det äntligen dags.

– Det märks att han är viktig att ha i ett lag. Med Jihde är här blir det som en extra sporre. Han är som en idol man har sett i varje innebandymagazinet som man har sett och läst i alla år, konstaterade Viktor Nystedt i Eurosports sändning om nytillskottets inverkan.

Svarade för en assist

Dalens nyförvärv fick dock nöja sig med att värma bänk under inledningen och först i ett fem minuter långt powerplay i andra var Jihdes entré ett faktum.

Stjärnan hade då ett jätteläge men Höllvikenmålvaktens snabba reflexer hindrade stjärnan från att fira.

Men den mest rutinerade skulle dock inte gå helt anonym från kvällens match trots den magra speltiden på drygt tio minuter.

Med sex minuter kvar av matchen fick han bollen på vänstersidan och backhand-passade in den till en annan veteran, den 39-årige norrmannen Ketil Kronberg, som placerade in 12-6-målet under Höllvikenmålvakten.

– Vi kom fram till att vi hade en ålder på 83 år i och med det där målet. Han fyller 40 snart och jag är 43 så det måste vara det äldsta SSL-målet någonsin, skämtar Jihde i Eurosportsändingen efter matchen.