Slutspelat även för innebandyn

Innebandyn försökte in i det sista att spela klart sina serier. Medan basketen, fotbollen och ishockeyn ställde in sina matcher tidigare under veckan insisterade Innebandyförbundet så sent som tidigare under lördagen att matcher av betydelse för tabelläget skulle spelas.

Däremot kunde matcher som är betydelselösa avseende serieplacering ställas in om båda lagen skulle begära det.

Men på lördagskvällen kom vändningen. Nu skjuts alla matcher upp.

Grundserien i herrarnas superliga skulle ha avslutas på lördagen, men fyra av sju matcher ställdes in. I damernas superliga spelades fyra matcher. Om en vecka skulle den sista omgången ha spelats.

”Vår förhoppning och gemensamma ambition är att grundserien i SSL ska spelas klart och att vi ska spela slutspel på både dam- och herrsidan samt att SM-finalen ska spelas som planerat”, skriver Superligan och Innebandyförbundet i ett gemensamt pressmeddelande.

Innebandyfinalerna på herr- och damsidan är tänkt att spelas i Globen i Stockholm den 25 april.

”Senast den 23 mars 2020 kommer vi gemensamt att fatta nytt beslut om när de kvarstående matcherna ska spelas, samt om och i så fall hur slutspel ska genomföras, vilket tidigast kan ske med start den 28 mars 2020.”