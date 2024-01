NHL-spelarna Michael McLeod, New Jersey och Calgarys Dillon Dube gjorde på tisdagskvällen uttalanden via sina advokater. Strax därefter kom också ett uttalande från Philadelphias kanadensiska förstemålvakt Carter Hart och kort därpå gav också New Jerseys Cal Foote sig till känna som en av de åtalade.

”McLeod kommer att förklara sig icke skyldig och kommer kraftfullt försvara sig” skriver hans advokater i ett uttalande.

Dubes advokater skriver i sitt uttalande att Dube ”vidhåller att han är oskyldig och kommer att bemöta anklagelserna i rätten”.

Alla nekar

Carter Harts advokater meddelade att även deras klient, som åtalats för ett fall av sexuellt övergrepp, förnekar brott.

”Han är oskyldig och kommer att till fullo bemöta anklagelserna i rätt forum, en domstol”, står det i uttalandet.

Footes advokat meddelade också i sitt uttalande att hennes klient är oskyldig och att han kommer att försvara sig för att ”rentvå sitt namn”.

För två dagar sedan överlämnade den tidigare NHL-spelaren Alex Formenton, som är en av de fem åtalade, sig till polisen. Hans advokat sade då att Formenton nekar till brott.

Nekas landslag

Händelsen från 2018 har utretts av polisen tidigare, men lagts ned utan påföljd. Den togs upp på nytt 2022 efter nya uppgifter och i december samma år uppgav polisen att det var troligt att minst fem spelare ur JVM-guldlaget 2018 gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp.

Brottet ska ha begåtts i juni 2018.

Det kanadensiska ishockeyförbundet, som gjort en egen utredning, meddelade förra året att ingen spelare från 2018 års JVM-trupp tillåts spela för Kanadas landslag tills vidare.

Kanada besegrade Sverige i JVM-finalen 2018 i Buffalo.