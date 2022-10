Skellefteå började planenligt bäst. Stekhete Max Lindholm dundrade in 1–0 i powerplay efter en dryg kvart av den första perioden, Lindholms femte mål på fyra matcher.

Men Belfast skulle komma igen. Bara 16 sekunder in i den andra perioden kunde Steven Owre trycka in kvitteringen i boxplay, och endast två minuter senare hängde Sam Ruopp in 2–1 med ett distinkt dragskott, sedan Skellefteå-försvaret inte hängt med.

Lindström brände straff

Joakim Lindström fick ett gyllene läge att kvittera på straff i början av tredje, men målvakten räddade skottet på plockhandssidan.

Belfast, som hittills inte vunnit någon match i CHL, höll emot till mitten av den tredje perioden, då Filip Sandberg kunde raka in kvitteringen. Sedan klev Andreas Wingerli in i handlingen, först tryckte han in 3–2 från nära håll med tre minuter kvar, följt av 4–2 i öppen kasse.

Segern innebär att Skellefteå är klart för slutspel med två omgångar kvar, då Davos samtidigt vann sin match mot tjeckiska Trinec.