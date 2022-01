Björklöven, som inledde säsongen strålande, hade en tuff avslutning på 2021. Laget, som vid ett och samma tillfälle hade nio spelare skadade, förlorade förra årets tre sista matcher.

Men 2022 inleddes bättre än 2021 avslutades, när majoriteten av de skadade spelarna var tillbaka. Efter en lite seg start växte Björklöven in i matchen och vann med klara och välförtjänta 3–0.

– Det var första matchen på det nya året, och var lite rostigt första 20 framför allt. Men vi växer in i matchen, hade bra målvaktsspel och bra effektivitet, säger tränaren Hans Wallson till C More.

Nöjd målvakt

Det var första gången sedan december 2018 som Björklöven vann på ordinarie tid borta mot Uppsala, och lagets första nolla för säsongen. Och det var så klart något som den finländske målvakten Joona Voutilainen var nöjd med, även om han inte ville ta åt sig så mycket ära för egen del.

– Grabbarna gjorde ett jättebra match, säger han.

– Det började lite segt och det andra laget hade några chanser, men vi kom tillbaka i andra och tredje perioden som var våra perioder. Då tycker jag att vi spelade bra.

Björklöven klättrar i och med segern upp till tredje plats i tabellen.