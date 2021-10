24-årige Erik Ullman gav Södertälje ledningen med en riktig projektil direkt ifrån tekning. Ett skott som var otagbart för Claes Endre i Björklöven-målet.

Mot slutet av den första perioden skapade hemmalaget flera kvalificerade målchanser. Med drygt tre minuter kvar fick man chansen i spel fem mot tre men SSK höll tätt perioden ut.

– Den satt där den skulle, man skjuter mycket per match så det var skönt att den går in, säger Ullman om målet i C Mores sändning.

Händelserik mittenperiod

Det skulle dock inte dröja länge innan hemmalaget kom in i matchen målmässigt. Två minuter in i andra perioden fick Björklöven till en tidig kvittering när Gerry Fitzgerald bestämt tryckte upp pucken i krysset.

Men SSK skulle åter ta ledningen i matchen. Pucken styrde via en hemmaspelare och letade sig retfullt in i mål, SSK:s Felix Olsson noterades för målet.

Umeålagets Karl Johansson kvitterade omgående för hemmalaget när han påpassligt styrde in 2-2 framför SSK-kassen.

Med fem minuter kvar av mittenperioden fick gästerna chansen i powerplay, vilket man också utnyttjade på bästa sätt när Emil Alba smällde in ledningsmålet 3-2.

Dramatisk slut

SSK punkterade sedan matchen i den avslutande perioden. Kanadensaren Colin Smith placerade in 4-2 mellan benen på målvakten. Björklöven gjorde det dramatiskt när man reducerade till 4-3 med dryga minuten kvar men närmare än så kom inte hemmalaget.

– Man har mått illa sedan premiären. Tanken var att komma hit och kriga, säger SSK:s tränare Jörgen Bemström till C More.

Segern innebär att Södertäljelaget hänger med övriga lag i toppskiktet av tabellen.

