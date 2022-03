Efter att Tomas Mitell fick ersätta Johan Pennerborn förra veckan blev det tre raka segrar för Karlstad-laget.

Men i dag, när laget tog emot Linköping, blev det förlust.

Klubban mellan benen

Linköping vann med 4–3, efter att ha kvitterat till 3–3 med bara 26 sekunder kvar av ordinarie speltid.

Och i förlängningen avgjorde Linköping, då Broc Little med klubban mellan benen sköt pucken förbi Dennis Hildeby i Färjestads mål.

– Det var inte mycket vinkel men jag tänkte: ”Vad fan, jag testar”. Vi visade mycket karaktär som vände matchen, säger Little till C More.