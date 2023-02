Det var andra förutsättningar än under normala matcher i Sunrise, Florida. Matchen spelades med bara elva spelare per lag under 20 minuter. Under de tio minuter som Bostonmålvakten Ullmark stod motade han alla sex skotten. Tampa Bays Andrej Vasilevskij släppte in fem mål på 16 skott och hade en räddningsprocent på 0,69.

– Det hade jag inte riktigt räknat med, men grabbarna ville verkligen vinna och kämpade hårt under de första femton minuterna, säger Ullmark till Aftonbladet.

Dahlin till semester på Bahamas

De elva spelarna får dela på 10,5 miljoner kronor och Rasmus Dahlin, som fick ersätta skadade lagkamraten Tage Thompson i Buffalo, får ett par dagar ledigt och ska åka på semester i Karibien.

– Jag åker till Bahamas i morgon och ska vara där åtminstone i tre dagar, ler han.

Till All Star-helgens MVP utsågs hemmafavoriten Matthew Tkachuk från Florida Panthers.

Matcherna, där man spelade tre mot tre utespelare, präglades av lågt tempo och avsaknad av tacklingar där. Det var idel leenden och inget aggressivt beteende så långt ögat nådde denna myshelg. Frilägena avlöste varandra och motståndarna väntade gentlemannamässigt ut varandras målförsök.

– Publiken älskar det! tjöt kommentatorerna i amerikansk tv.

Totalt på 60 minuters speltid i de tre matcherna gjordes det 38 mål.

NHL är tillbaka natten mot tisdag.