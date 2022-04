– Ett par minuter efter deras 2-3-mål slutar vi åka skridskor och blir tillbakapressade, men sen tar vi upp det och rättar till det. Vi är där vi vill vara just nu men vi vet hur snabbt det kan svänga, säger Färjestadskaptenen Linus Johansson till C More.

När det återstod 1.42 plockade Rögle ut målvakten Calle Klang och i tom bur skickade Per Åslund in 4-2 via linjedomaren. I slutsekunden skickade Marco Kasper in 4-3-reduceringen men det var det sista som hände i matchen.

– Det är en hel del saker som vi kan göra annorlunda och vi fick inte det resultat som vi ville ha i kväll. Nu får vi studsa tillbaka, det var bara ett mål som skilde, säger Rögles tränare Cam Abbott.

Psykologiskt viktig mål videogranskades

Med 19 sekunder kvar av den andra perioden gjorde Theodore Lennström 3-1 för Färjestad som fick ett psykogiskt viktigt mål med sig in i den andra pausvilan. Målet videogranskades eftersom Joakim Nygård var inne i målgården och störde målvakten Calle Clang (Christoffer Rifalk skadad och testas dag för dag). Reprisen visade dock att Nygård pressats in av Röglespelaren Ryan McKiernan och målet godkändes.

– Det tredje målet var viktigt för oss. Det var riktigt skönt att se att det blev godkänt, säger Marcus Nilsson som passade fram Jacob De La Rose till två identiska mål för 1-0 och 2-0.

Nilsson passade till De La Rose i sidled och han vräkte upp pucken i det högra hörnet efter snabba spelvändningar där Rögle inte hängde med.

– ”Dellan”är stekhet, så det är bara att ge pucken till honom så smäller det, säger Nilsson.

– När jag såg att han (Marcus Nilsson) hade pucken visste jag att han inte skulle skjuta i alla fall, så jag var redo. Jag försökte bara träffa mål, säger de la Rose.