Dif-talangen först någonsin att drabbas av nya regeln

Djurgårdens Albin Grewe blev den första att utvisas för ”late hit”, som infördes i SHL till den här säsongen.

Grewe bestraffades med en tvåminutersutvisning i premiären som Djurgården vann med 4-2.

– Vi jobbar oss in i det. Det är en trevande start, det är en premiär och vi vet inte riktigt var vi står, säger Djurgårdens Henrik Eriksson, till C more.

På grund av att det har förekommit många sena tacklingar med hög skaderisk infördes en ny regel vid namnet "late hit", som innebär att så fort en spelare gjort sig av med pucken så är han inte tacklingsbar. Albin Grewe blev alltså den första att tilldelas den här utvisningen i mitten på premiärmatchen hemma mot Linköping. Supertalangens första poäng Alexander Holtz räknas som en av Sveriges största talanger i modern tid och fick chansen att presentera sig under tre matcher i SHL i fjol. I dag kom hans första poäng på seniornivå när han stod för ett starkt och fint förarbete till Michael Hagas 1-1. En annan som var glad över att noteras i protokollet var Djurgårdens Manuel Ågren. På grund av en ovanlig leversjukdom missade han nästan hela förra säsongen. Efter att Linköping på nytt tagit ledningen var det Ågren som stod för 2-2 efter en fin soloprestation. – Det blev svart när jag gjorde mål, jag blev så himla glad. Jag har kämpat hårt för det här, säger Grewe till C more. "Tar ju oss knappt in i anfallszon" Djurgården vände två underlägen till ledning i slutet på den tredje perioden och trots underläge lyckades Linköping bara avlossa tre skott på mål i slutakten. Linus Hultström punkterade matchen med sitt 4-2-mål tio minuter från slutet. – Vi tar oss ju knappt in i anfallszon och vi tappar en hel del tekningar. Djurgården gör det bra med jag tycker vi ska kunna rätta till det, säger Linköpings tränare Bert Robertsson till C more och fortsätter: – Djurgården åker mycket skridskor och då kan inte vi sluta åka skridskor. Tekningarna, vi vinner inte dem i den tredje perioden, alla kampmoment är något vi tappar ju längre matchen går. Djurgårdens IF 4 - 2 Linköping HC 0-1, 3-1, 1-0 Hovet, Stockholm idag Publik: 7018 SHL