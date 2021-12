Rögle hade inför kvällens möte fyra raka vinster mot Djurgården. Stockholmslaget, som har haft en tuff säsong hittills, var dock på jakt efter att bryta den negativa trenden.

Det gjorde man efter många om och men. Tillställningen var nämligen tajt i slutet, men Djurgården lyckades – efter tappad ledning – lösa segern med 5-4 efter förlängning. Vinsten är lagets första sedan 30 november.

– Jag tycker att vi gör en bra bortamatch bortsett de sista 15 i tredje perioden. Vi spelar bra och skapar mycket, säger Marcus Sörensen till C More.

Djurgården starka inledningsvis

Rögle, som kom till start utan Calle Clang, Erlend Lesund, William Wallinder, Tony Sund och Marco Kasper, släppte i numerärt underläge in ett mål drygt fem minuter in i första perioden. Pucken susade gästernas väg och Filip Cederqvist skickade in 1-0.

Nästa mål kom sedan i andra periodens sjätte minut. Djurgården etsade sig fast offensivt och Rasmus Bengtsson avlossade ett skott som styrdes in till 2-0. Bara 27 sekunder senare utökade Ludvig Rensfeldt. Kort därefter reducerade Adam Tambellini för Rögle.

Men mer Djurgården skulle komma.

Jonathan Lekkerimäki satte sitt första SHL-mål med fem minuter kvar av period två.

Rögle kom tillbaka – men Djurgården drog längsta strået

Hemmalaget Rögle vägrade dock ge upp.

Dubbla mål inom loppet av två minuter, varav ett signerat Linus Sjödin efter klapp-klapp-spel och det andra av Tambellini, fick hemmalaget att andas hopp.

Man fick det däremot sedan tufft fem minuter från slutsignal när Lucas Ekeståhl-Jonsson visades ut. Men Rögle visade inställning och Brady Ferguson hittade in kvitteringen i slutet på tredje perioden.

Matchen gick därmed till förlängning – där Marcus Sörensen till slut skickade in 5-4 till Djurgården i powerplay.

– Vi har lite svårt att försvara en ledning så att det är någonting som sitter i självförtroendet. Man blir lite ängslig och backar hem och då är det lätt att de får tar över. Men det är starkt av oss att vinna till slut, säger Sörensen.

Rögle möter Leksand i nästa omgång och tar emot Skellefteå.