Lassinantti storspelade i segermatch mot Djurgården

Djurgården kunde inte värja sig mot gästande Luleå. Norrbottningarnas monstersvit på sju raka vinster växte till åtta när huvudstadslaget besegrades med 3-1 SHL:s 46:e omgång.

Luleå tog ledningen i den första perioden genom Isac Lundeström. 19-åringen gjorde sitt första mål sedan comebacken i laget, frispelad av Einar Emanuelsson.

I den andra perioden tog Djurgården över spelet alltmer och satte press på Joel Lassinantti i bortakassen. Men det ville sig inte för Emil Bemström och kompani.

– De är tighta, jag tycker vi måste få ner pucken bakom mål och trä in den därifrån. Vi måste få in folk framför mål. Det gäller att komma samlat och flytta in killar på mål, säger Djurgårdens Daniel Brodin i C Mores sändning.

Maximal antiklimax

I den tredje perioden höjdes tempot ytterligare. Djurgården anfallsspel var så gott som felfri och till slut kom kvitteringen genom Dick Axelsson. Veteranen tog en runda och vispade in pucken via köksvägen.

Luleå vaknade till och sex minuter senare kom så kallduschen för hemmalaget. Engsund fick iväg en puck som träffade täckande spelare, ställde Adam Reideborn i kassen, Emanuelsson kunde retsamt enkelt trycka in ledningsmålet.

– Riktigt skönt! Pucken träffade handen och damp ner på bladet så det var bara att sätta dit den, säger målskytten Emanuelsson till C More.

Johan Harjus 3-1-mål i öppen kasse blev det sista i målväg. Luleå nio raka bortasegrar är klubbrekord och laget får anses vara en absolut favorit till SM-titeln.