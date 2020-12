Elfte raka förlusten för Oskarhamn

Oskarshamn kom till bortamötet med Luleå med SHL:s tyngsta svit just nu. Tio raka förluster. Men i Norrbotten såg det ut som att trenden skulle vända. Oskarshamn vände och tog ledningen, men med en utvisning i slutminuterna bjöd man in Luleå igen och föll i förlängningen.

Det var likaläge, 2–2 efter första perioden efter att Oskarshamn vänt 2–0-underläge. I den andra perioden behöll Oskarshamn kommandot. Efter 6.10 satte danska lånet från Södertälje, Nick Olesen, 3–2. Hans andra mål på två matcher i klubben.

Bara tre och en halv minut senare utökade en annan dansk, Oliver Larsen, ledningen ytterligare när han skickade in en puck som letade sig in bakom en helt täckt David Rautio i Luleåmålet.

Men med två minuter kvar av mittenakten reducerade Isac Brännström för Luleå när han styrde in en retur från Pontus Själin.

Tappade ledningen

Oskarshamn såg ut att gå mot seger och ett viktigt trendbrott. Men med tre minuter kvar av matchen åkte man på en utvisning när Joakim Thelin fick sätta sig två minuter för tripping.

Ett läge som Luleå utnyttjade direkt. Med 2.24 kvar skickade Einar Emanuelsson rappt in pucken i mål till 4–4. Och i förlängningen kunde Filip Hållander sätta 5–4 för Luleå och förlänga Oskarshamns bittra svit.

– Vi spelar ganska bra. Vi blir lite passiva i tredje perioden och får lite tuffa mål emot oss men sånt är livet just nu när det studsar emot oss. Det är bara att fortsätta jobba på, säger Oskarshamns tränare Martin Filander till C More.