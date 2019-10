Det jublades många gånger på Hovet, och det var Färjestad som fick jubla mest. Foto: Bildbyrån

Färjestad vände svängig match på Hovet

Det blev en riktig hockeyfest på Hovet mellan Djurgården och Färjestad. Men när det skulle avgöras i straffläggningen, då dröjde det till den tolfte rundan innan Lucas Ekeståhl-Jonsson kunde avgöra för Färjestad som vann med 6-5.

– Kul att den gick in, det var inte en så bra straff men, säger Ekeståhl-Jonsson till C More.

Det blev en svängig match på Hovet mellan Djurgården och Färjestad. Efter en målfattig förstaperiod där Färjestad hade med sig en 1-0 ledning så blev det en ketchupeffekt i andra och tredje. Och det gick undan. Först gjorde Djurgården tre raka mål, och såg ut att ha full kontroll på matchen när Henrik Eriksson satte 3-1 med två minuter kvar av perioden. Men det var inte riktigt fallet. För när Färjestad fick chansen i spel fem mot tre så lyckades laget göra två mål inom loppet av tolv sekunder, och matchen var kvitterad inför tredje perioden. Även Djurgården gjorde två snabba I tredje var det dags för Djurgården att visa att de också kan göra två snabba mål. På 31 sekunder lyckades laget med att gå ifrån till en 5-3 ledning efter mål av Patrik Berglund och Tom Wandell. Men än en gång skulle Färjestad komma tillbaka från ett tvåmålsunderläge. Först stod Linus Arnesson för en fin soloprestation när han satte sitt andra mål för matchen med sju minuter kvar att spela, och knappt två minuter senare så var det Marcus Nilssons tur när han kvitterade till 5-5. Lång straffläggning Matchen gick sedan till en förlängning, som blev mållös. Istället blev det straffar som skulle avgöra klassikermötet. Där blev det blev 22 missade straffar innan Lucas Ekeståhl-Jonsson hittade rätt, och gjorde straffläggningens enda mål. – Jag brukar inte lägga straffar. Kul att den gick in, det var inte en så bra straff men, säger Ekeståhl-Jonsson till C More. Att det tog lång tid innan det blev ett avgörande var inte enbart på grund av bra målvaktsspel menar straffhjälten. – Det var rätt dålig is, så det gick inte att dribbla så lätt, säger han. Färjestad kom tillbaka från tvåmålsunderläge två gånger under matchen. Och offensiven är något som Ekeståhl-Jonsson är nöjd med, men försvarsspelet har däremot en del brister. – Det visar vår styrka att vi kan vända det här. Vi är extremt starka framåt men vi måste täppa igen bakåt, säger han. Djurgårdens IF 5 - 6 Färjestad BK 0-1, 3-2, 2-2, 0-0, 0-1 Hovet, Stockholm idag Publik: 6034 SHL Visa matchfakta Dela Dela