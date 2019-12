Rydahl avgjorde toppmötet med vackert solomål

Luleå Hockey ledde tre gånger i toppmötet efter mål av Isac Brännström, Niklas Olausson och Einar Emanuelsson. Färjestad kom tillbaka tre gånger och med drygt fem minuter kvar av matchen tog Färjestad ledningen för första gången i matchen. Det då Luleå Hockey hade en avvaktande utvisning. I stället för powerplay tog Gustav Rydahl pucken och ensam med tre Luleå-försvarare kunde han sätta 4–3-pucken från snäv vinkel.

– Jag vet inte vad som hände. Försökte bara få in den och skönt att det lyckades, säger Gustav Rydahl i C More.

Bröt Luleås vinstsvit

Luleå tryckte på men Färjestad kunde hålla ut och vinna med 4–3.

Förlusten var Luleå Hockeys första efter sju raka segrar i SHL. Färjestad byggde på sin vinstsvit då man nu är uppe i fyra raka segrar.

I och med segern kliver Färjestad upp på andra plats i tabellen med 49 poäng. Luleå toppar fortfarande tabellen med inspelade 50 poäng.