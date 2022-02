Finland tog VM-guld så sent som 2019 och var nära ytterligare ett i fjol, men föll i finalen mot Kanada.

I OS har det aldrig blivit finländskt guldjubel, men laget tillhör förhandsfavoriterna och bokade in semifinalbiljetten efter att tidigt ha tagit greppet mot Schweiz.

”Lejonen” gjorde två mål inom loppet av lite drygt två minuter i mitten av den första perioden. Först slog Miro Aaltonen in en målvaktsretur från Reto Berra och sedan sköt förre HV-backen Mikko Lehtonen 2–0 med ett skott som styrdes via Finlandsfödde schweiziske backen Santeri Alatalo och studsade in via Berra.

Marko Anttila, den store VM-guldhjälten 2019, gjorde 3–0 i öppningen av andra perioden efter schweiziskt slarv och då hade Reto Berra spelat klart.

I stället byttes Leonardo Genoni, som ledde Schweiz till seger i åttondelsfinalen mot Tjeckien i går, in.

På matchens första utvisning, i slutet av andra perioden, tändes också hoppet för alplandet. Veteranforwarden Andres Ambühl, 38 år, reducerade när Lehtonen satt utvisad.

Schweiz tryckte på i den tredje perioden, men finländarna höll undan och kunde göra två mål i tom schweizisk kasse, genom Iiro Pakarinen och Teemu Hartikainen.

Finland tog medalj i tre raka OS-turneringar mellan 2006 och 2014 – silver som bäst 2006 efter finalförlust mot Sverige – men åkte ut redan i kvartsfinal 2018.

Nu finns chansen till den ädlaste i finländsk hockeyhistoria.

