Finländsk landslagscenter till Leksand

Paajanen kommer närmast från IFK Helsingfors där han under den gångna säsongen stod för 37 poäng (16+21) på 49 matcher. Han har gjort fem landskamper för de finska lejonen, varav tre i Channel One Cup i Moskva i december.

Leksands general manager Thomas Johansson var över till Finland i februari och spanade på centern.

– Han är en spelare som vill vara i hettan framför mål och tar sig in på ytorna där vi kanske hade det lite kämpigt under säsongen. I Otto får vi in en spelare som kan spela både powerplay och boxplay, och han är en tvåvägscenter som kommer att vara väldigt användbar för oss, säger Johansson i ett pressmeddelande.

Paajanen själv säger att han är glad och förväntansfull över att få komma till Leksand.

– En av mina drömmar har varit att komma till Sverige, och det ger mig energi inför sommaren och den nya säsongen. Jag har hört att Leksand är en liten ort med väldigt fin natur, och med ett brinnande hockeyintresse. Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma på plats, säger han.

