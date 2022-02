Det blev folkfest och livat på läktarna under Växjös första hemmamatch sedan restriktionerna försvann.

Storpubliken fick uppleva en SHL-match som innehöll det mesta.

– Kanske inte perfekt, men en vinst är en vinst, sade Växjös nye målvakt Emil Larmi till C More efter segern med 3–2, efter straffar, mot Brynäs.