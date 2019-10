Formstarkt Luleå vann i SHL-veteranens debut

Luleå har inte förlorat i den svenska ishockeyligan sedan 1–4 borta mot Frölunda den 12 oktober. I och med att serieledaren från Göteborg förlorade med 2–3 borta mot Malmö under torsdagskvällen så är norrbottningarna också SHL:s mest formstarka lag.

Hemma mot Rögle blev det 4–1 – Luleås femte raka seger som tog laget upp på en fjärdeplats i tabellen.

”Bara en bricka”

Forwardsveteranen Daniel Widing – tidigare i Leksand, Brynäs, Djurgården, Skellefteå och Rögle – debuterade för Luleå och gick in i en fjärdekedja med Jack Connolly och Austin Farley.

– Jag vill bara vara en bricka i spelet, kunna komma in med bra energi i omklädningsrum och på isen, sade Widing till C More före matchen.

Det slutade med succé mot Ängelholmslaget Widing avslutade förra säsongen i.

37-åringen, som inte hade spelat match sedan åttondelsfinalförlusten mot HV71 i mars, fanns på isen både när Farley satte 1–0 med 39 sekunder kvar av första perioden och när backen Daniel Sondell satte 3.07 in i andra.

Austin Farley hyllade sin nya kedjekamrat som bara hade gjort en träning med Luleå före matchen.

Lagkaptenens två första

– Det gick rätt bra. Han är en bra spelare och har varit i ligan länge. Vi pratade om att få ner puckarna bakom deras backar före matchen och spela enkelt. Han har varit fenomenal, säger amerikanen Farley till C More.

Lagkaptenen Erik Gustafsson satte sitt första mål för säsongen till 3–0 för Luleå i 17.23 in i andra perioden. Rögle reducerade till 1–3 5.21 in i tredje perioden, första SHL-målet i karriären av 19-årige Kevin Wennström efter ett vackert anfall.

Luleå höll däremot ifrån, Gustafsson satte sitt andra i matchen till 4–1 i öppen kasse med 1.28 kvar av tredje. Rögle åkte därmed på lagets tredje förlust (varav en efter förlängning) på sina fyra senaste SHL-matcher och föll från andra till tredje plats i tabellen.

– Vi styr och ställer, säger Erik Gustafsson till C More.

– Det bästa laget vann, säger Rögles tränare Cam Abbott till C More.