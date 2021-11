CHL ställdes in förra året till följd av coronapandemin. Säsongen innan det, 2019–2020, tog Frölunda hem titeln i den europeiska ishockeyturneringen och Frölunda fick se hemmalaget Adler Mannheim trycka in ledningsmålet sex minuter in i första perioden – men sedan var det roliga slut för tyskarna.

Göteborgslaget hade hunnit vända till en 2–1-ledning genom två powerplaymål redan innan perioden var slut.

Det var bara början på målfesten. Efter andra perioden hade Frölunda utökat ledningen till 5–1 – men de slog inte av på takten för det.

När allt var sagt och gjort stod det 10–1 på resultattavlan.

Även Rögle stod för en imponerande insats när laget vann med 4-3 på bortaplan mot Zürich. Matchen avgjordes i slutet. Samuel Jonsson blev stor hjälte för Rögle med sitt 4–3-mål 19.28 in i den tredje perioden.

Åttondelsfinalerna avgörs över två matcher. Returmatcherna spelas på tisdag och onsdag nästa vecka.