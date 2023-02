Format – så fungerar slutspelet i SDHL 2023:

Kvartsfinaler:

HV71 – Luleå HF

Linköpings HC – Brynäs IF

Leksands IF – Djurgårdens IF

SDE – Modo Hockey

Spelas i bäst av tre matcher.

Semifinaler:

De fyra kvartsfinalsegrarna gör upp i två semifinaler. Spelas i bäst av fem matcher.

Final:

De två segrarna i semifinalernas matchserier, spelar final i bäst av fem matcher.