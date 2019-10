Henke bänkad när Rangers föll

Slaget om Hudsonfloden, New York Rangers mot New Jersey. Båda lagen har haft knackiga inledningar på säsongen även om New Jerseys start med sex raka förluster är snäppet värre. Men inatt var det Devils som drog det längsta strået.

– Skönt och viktigt men jag tycker också vi var klart bästa laget på isen, säger New Jerseys Jesper Bratt till Aftonbladet efter segern.

Första NHL-poängen för Hughes

Jesper Fast kunde reducera för Rangers i början av den sista perioden till 3-2 och men de röda djävlarna från andra sidan Hollandtunneln höll ifrån och när P.K Subban satte dit 5-2 i den sista minuten var saken klar.

Spela Här sätter Jesper Fast sitt första mål för säsongen

Förutom derbykaraktären på matchen var det också en kamp mellan draftettan och tvåan, Jack Hughes och Kaapo Kakko. Även i den kampen kom New Jersey ut som segrare när Jack Hughes gjorde sin första NHL-poäng i karriären när han assisterade Miles Wood till 3-1.

– I de tidigare matcherna har det hela tiden varit något som saknats i vårt spel, men i ikväll tog vi hand om alla detaljer vi pratat om och vi tog hand om dem hela matchen, säger Jesper Bratt till Aftonbladet efter matchen.

Henrik Lundqvist vilade i nattens match och var förpassad till bänken men enligt Aftonbladet kommer målvakten återigen att vara tillbaka mellan stolparna mot Washington natten mellan fredag och lördag.

Mika Zibanejad blev återigen poänglös efter den makalösa starten på säsongen med åtta poäng på de två matcher.