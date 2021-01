Läckert mål av Birgersson när Brynäs vann

Den 20-årige forwarden snappade upp en retur framför gästernas mål knappt fem minuter in i den första perioden och trixade in pucken med en backhand. Det betydde 2-0 för Brynäs.

– Jag såg knappt. Jag såg bara pucken nere vid fötterna och försökte vifta in den, skönt att den gled in, sade Birgersson till C More i den första periodpausen.

Oskarshamn reducerade till 1-2 i den andra perioden, men förgäves.

Brynäs vann till slut med 3-1 och tog sin andra raka seger i SHL.

Gävlelaget lyfte därmed från tolfte till tionde plats i en haltande tabell. Oskarshamn är elva.