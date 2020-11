Leksand körde över serieledaren Frölunda

Frölunda, som imponerat hittills i SHL, hade en jobbig första period. De första minutrarna var Leksands för hela slanten. Peter Cehlarik inledde målskyttet, när han i powerplay, gav hemmalaget ledningen med 1-0.

I slutet av första perioden skulle Calle Själin sätte dit 2-0 – trodde han. Målburen var ur sin position innan skottet avlossnades och Själins mål dömdes bort efter en videogranskning.

I slutminuterna av första perioden skulle Leksand utöka. Carter Camper sköt pucken rakt upp i krysset – även denna gången i powerplay.

”Säsongens sämsta period”

– Säsongens klart sämsta period faktiskt, sa Frölundas tränare Roger Rönnberg i C More.

Bara 28 sekunder in i den tredje perioden skulle Leksand utöka igen. Oscar Lang gjorde sitt andra mål för säsongen, när pucken letade sig fram i bortre krysset. 3-0 till Leksand.

Frölunda som tagit fyra trepoängare på raken fick se sin segersvit bruten. Hemmastarka Leksand vann till slut med 4-0.

– Vi kommer helt fel in i den här matchen. Vi är inte redo när pucken släpps. Leksand är klart bättre än oss och vinner fullt rättvist, säger Rönnberg i C More.