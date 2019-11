Leksand förlorade efter katastrofperiod: ”Bland det sämsta jag sett”

Nykomlingen Leksand går fortsatt tungt i SHL.

I kväll noterades laget för sin sjätte raka förlust på hemmaplan, 0–4 mot HV71.

Tre av målen kom i den första perioden, en period som tränaren Roger Melin inte alls var glad över att följa.

– Det finns inga ord. Det här är bland det sämsta jag sett. Jag skäms fan över att stå i båset. Riktigt dåligt inför en fullsatt hall att bete oss som vi gör. Det är pinsamt. Det är ingen (spelare) som vill vara där, ingen som vill ta en närkamp eller åka skridskor. Nej, det är riktigt, riktigt jävla dåligt och jag vill be om ursäkt till alla som har sitt hjärta i Leksand, sade han inför den andra perioden till C More.

”Värda vinsten”

Efter den tredje perioden berättade han att han ansåg att det blev lite bättre efter period ett, men inte tillräckligt.

– HV jobbade mycket hårdare än oss rakt igenom matchen. De är värda vinsten, sade han, och fick därefter frågan om han kunde utveckla lite vad han ansåg om spelet:

– Nej. Det är så när ni alltid ska ta det förlorande lagets tränare. Då finns det inte så mycket att säga, tyvärr. Ha det så bra, sade han, tog av sig hörlurarna och lämnade intervjun.

För HV71:s supportrar är det desto roligare. Laget höll nollan för andra matchen i rad, och har nu 16–1 i målskillnad på tre matcher.