Lindblom bakom Philadelphias revansch

Natten till torsdag åkte Philadelphia på en rejäl smäll när man föll med hela 0-9 mot New York Rangers efter bland annat tre mål och tre assist från Mika Zibanejad.

Men till nattens möte med New York Islanders hade man skakat av sig förlusten och var sugna på revansch. Första perioden var mållös men drygt två minuter in i andra spräckte Oskar Lindblom nollan när han på nära håll placerade in pucken till 1-0.

”Starkt att studsa tillbaka”

Flyers hade 3-0 när Islanders i den tredje perioden på bara en kvart fick till en kvittering efter mål av bland annat Sebastian Aho och Oliver Wahlstrom. Matchen var därmed på väg mot förlängning. Men 17.38 in i sista akten satte Lindblom det matchvinnande målet.

”Självklart så var det här en otroligt viktig vinst för oss och starkt tycker jag att studsa tillbaka direkt efter en sån pass stor förlust. Nu gäller det bara att vi fortsätter att bygga vidare på den här vinsten och verkligen pushar oss själva den sista halvan av säsongen”, skriver Oskar Lindblom i ett sms till SVT Sport.

24-åringen från Gävle har nu nio poäng på kontot denna säsong, fyra mål och fem assist.

Flyers ligger på femte plats i East Divison. Natten till söndag ställs man mot Islanders på nytt.

