Lindvall förstörde festen i Leksand: ”Jävligt förbannad”

– En stabil match och vi gör en stabil tredjeperiod för att stänga igen perioden. Leksand måste få in en puck och chansa lite, och för våran del fick vi inte bli för passiva där, säger Skellefteås Oscar Möller till C More efter matchen.



Det var upplagt för lördagsfest i Leksand. Men i ett fullsatt Tegera Arena spikade Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall igen sin målbur och höll nollan. Och för andra raka matchen lyckades inte Leksand göra något mål.



– Jag är givetvis jävligt förbannad. Vi måste få in puckarna, så enkelt är det, säger Leksandsbacken Johan Fransson till C More.



– Stundtals gör vi en jäkligt bra match. Vi trycker på och har riktigt många chanser.

Gav bort pucken

Skellefteå gjorde en taktiskt bra bortamatch och efter en mållös förstaperiod överlistade Tom Pyatt Leksands målvakt Janne Juvonen i andra, och trots en rad vassa Leksands-chanser lyckades inte hemmalaget överlista Gustaf Lindvall.

I stället tog gästerna vara på slarv när rutinerade backen Johan Fransson gav bort pucken i egen zon och Oscar Möller skickade in 2–0 åtta minuter in i tredje.



– 2–0-målet får jag ta på mig, säger Fransson till C More.

Streckmöte väntar

Sista fyra minuterna fick Leksand chansen i numerärt överläge. Laget chansade med att ta ut målvakten, men då avgjorde Skellefteå i tom bur.



Leksand hade vid seger tagit sig över kvalstrecket, och passerat Linköping. Nu har Dalalaget två poäng upp till säker mark. Och på torsdag tar Leksand emot just Linköping på hemmais.



Skellefteå å sin sida stärker sin sjunde plats i tabellen och har nu bara två pinnar till den sista slutspelsplatsen.