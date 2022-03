Hemmalaget tog ett rejält grepp om händelserna direkt och tog också ledningen fem minuter in i matchen.

Det var Filip Sandberg som gjorde sitt tredje mål sedan han kom till Skellefteå när han styrde en puck från backposition i mål.

Skellefteå dominerade kraftigt inledningsperioden och knappa minuten senare stod det 2-0. Målskytt Linus Karlsson som snappade upp en dålig Brynäspassning och fick fritt fram mot målet. Det första försöket räddades av Brynäsmålvakten Veini Vehviläinen, men returen slog Karlsson själv i mål.

Nära ”Zorro”-mål

Fullträffen var hans 23:e i Skellefteå-tröjan. Men redan i matchöppningen var 22-åringen ytterst nära att göra ett så kallat ”Zorro”-mål. Pucken landade uppe på Vehviläinens axel men något mål blev det inte den gången.

– Det var ett perfekt läge. Isen är bra och klubban var torr. Riktigt synd att den inte gick in, det var riktigt nära, säger Karlsson till C More.

Scenförändringen var närmast total efter den första periodpausen. Brynäs satte press på Skellefteå som dittills hade styrt och ställt nästan som man ville. Nu var plötsligt Brynäs glödheta och kunde också spräcka målnollan efter knappa fyra minuters spel.

Målskytten Oscar Eklind tog pucken runt kassen och satte säkert upp den i första krysset bakom Skellefteåmålvakten Strauss Mann.

– I första perioden var vi inte helt påslagna, i andra är vi etta på pucken. Nu ska vi lägga in en växel till, eller två-tre, sade målskytten Eklind till CMore i den andra periodpausen.

Karlsson avgjorde

Brynäs har håvat in massor av poäng på slutet och tagit fyra segrar på den fem senaste matcherna.

Nu hade man plötsligt vittring på ytterligare en vinst och chans att förstärka greppet om en plats i åttondelsfinalerna inför sin sista match i grundserien.

Men det blev Skellefteå som lade in en växel till i den tredje perioden.

Hemmalaget studsade tillbaka ordentligt och i numerärt överläge kunde Linus Karlsson efter 4.51 i den tredje perioden smälla in 3–1 på ett direktskott i numerärt överläge. Det var hans andra fullträff i matchen och 24:e totalt.

Brynäs kom tillbaka starkt på slutet men trots en hel del målchanser kunde Gävlelaget inte komma närmare i målprotokollet.