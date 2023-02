Frölunda har haft det tufft den senaste tiden med flera skador och läget var ansträngt inför kvällens bortamatch mot Luleå.

Efter drygt åtta minuter höll sig Joel Lundqvist framme och stötte in returen till ledning för Frölunda. Poängen var hans 510:e i SHL.

– Vi har det mesta av spelet och målchanserna, men vi måste göra mål och få in skitmålen, säger Luleås Jonas Berglund till C More efter första perioden.

”Lite mer övertag”

I den andra perioden satte Luleå stor press på Göteborgslaget, men hemmalaget kunde inte få hål på gästerna.

– Luleå har lite mer övertag i andra perioden. De har någon farlig chans men det har vi också. Det är en jämn hockeymatch, säger Frölundas Erik Borg.

Luleås Jonas Berglund kom fri med målvakten i den tredje perioden och satte den efterlängtade kvitteringen.

I förlängningen satte Pontus Själin segermålet efter ett skott som slinker in under armen på målvakten och 2-1 till Luleå som blev slutresultatet.

– Det var jäkligt skönt, det är aldrig försent att göra mål, säger Luleås matchhjälte Själin.