Luleå plockar in tidigare NHL-spelare

Med Fredrik Styrman på skadelistan väljer Luleå att plocka in fransmannen, Yohann Auvitu, som så sent som för två år sedan representerade Edmonton i 33 matcher i NHL. 30-åringen har under stora delar av karriären spelat i den finska högstaligan och har sammanlagt 58 framträdanden i NHL.

– Det känns spännande att Yohann kommer in i laget inför avslutningen av grundserien och det efterföljande SM-slutspelet. Han är en rutinerad tvåvägsback som när han väl är inne i allt kommer att kunna spela både numerära över- och underlägen, säger Luleås general manager, Stefan Nilsson till klubbens hemsida.

Yohann Auvitu spelade för HK Sotji i KHL i fjol men har ännu inte spelat några matcher under den nuvarande säsongen.

– Han opererades för nästan ett år sedan och har inte spelat några matcher sedan dess. Så vi kommer ge honom tid att träna ikapp och komma in i både matchtempo och vårt spel. Vi tänker långsiktigt med honom och känner att det här är en jättebra chans för både Luleå Hockey och för honom att få avsluta säsongen tillsammans.

– Och det är en sak jag verkligen vet efter ett år utan matcher och det är att jag är riktigt sugen på att få spela hockey igen. Jag har tränat på bra på egen hand men vet samtidigt att det kommer ta lite tid att hitta tillbaka till känslan och att komma in i samma matchtempo som alla andra. Så det gäller att vara både tålmodig och smart till en början, säger Auvitu till klubbens hemsida.