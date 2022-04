Luleå var klara favoriter att ta hem den första SM-finalen hemma mot Färjestad. Dels hade de fem raka hemmasegrar mot FBK, dels hade de kunnat vila upp sig samtidigt som Färjestad spelade två tuffa semifinalmatcher mot Rögle.

Men någon trötthet gick inte att urskilja från gästernas sida under de två första perioderna. Faktum är att det var Färjestad som förde spelet samtidigt som de höll bra koll på Luleås hyllade förstakedja med Linus Omark i spetsen.

Med två minuter kvar att spela av den första perioden tog de också ledningen i numerärt underläge efter att Linus Johansson slitit åt sig pucken i mittzonen och sedan lämnat över den till en framrusande Per Åslund som kunde hitta det första krysset bakom Joel Lassinantti från en snäv vinkel.

Men glädjen blev kortvarig.

Luleå kvitterade direkt

Bara en minut och fem sekunder senare var det kvitterat sedan Konstantin Komarek slagit en väl avvägd passning in i slottet som Jack Connolly kunde styra in bakom Dominik Furch Färjestads-kassen.

I den andra perioden fortsatte kampen över hela isen, men några mål gjordes det inte och inför den tredje perioden var det nog många som räknade med att det kunde bli en lång eftermiddag i Coop Norrbotten Arena.

Men Julius Honka och Einar Emanuelsson ville annorlunda.

Först satte Honka 2–1 med ett välplacerat skott i det första krysset bakom Furch efter 49 sekunders spel och 54 sekunder senare gjorde Emanuelsson det psykologiskt viktiga 3–1-målet efter en bra individuell prestation. Målet var 25-åringens blott andra den här säsongen, men inte mindre viktigt för det.

– Det var riktigt skönt och det var på tiden, bättre sent än aldrig, säger Emanuelsson som inte gjort mål sedan den 28 december, då Luleå slog Färjestad med 8–0, till C More.

Rydahl missade jätteläge

Efter det orkade inte gästerna resa sig, även om Gustav Rydahl missade ett jätteläge i powerplay med drygt sex minuter kvar att spela.

– Jag tycker att det är en helt okej match från vår sida, framför allt de 40 första minuterna där vi gör det rätt bra, säger Färjestads Victor Ejdsell till SVT Sport.

– Vi kanske måste bli lite mer obekväma och få in fler skott mot mål. Vi skapar chanser men är inte riktigt så effektiva som vi vill, vi hamnar lite på utsidan så vi måste in i slottet och bli mer obekväma för dem, det måste få göra lite ont, säger Ejdsell.

