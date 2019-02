Luleå tog sjätte raka segern. Foto: Bildbyrån

Luleå vann toppmötet – sagolika sviten förlängd

Luleå besegrade i dag Frölunda med 2-1 och rycker i från göteborgarna i tabellen.

I dag förlängdes även sviten till sex raka segrar och under dessa matcher har norrbottningarna släppt in totalt sex mål – ett per match.

Luleå är det svåraste laget att göra mål på i SHL. Efter dagens 2-1-seger hemma mot Frölunda har norrbottningarna nu släppt in 89 mål på 44 matcher, överlägset bäst i ligan. Karl Fabricius och Erik Gustafsson stod för 1-0 och 2-0 innan Ryan Lasch reducerade i den andra perioden. Men en storspelande Joel Lassinantti såg till att hålla tätt i den tredje perioden. Sjätte raka Det innebär att Luleå tog sjätte raka segern. Gemensamt för dessa sex segrar är att tabelltvåan släppt in ett mål i varje match – sex på sex matcher. – Vi krigar till oss tre poäng idag, lite som en slutspelsmatch. Otroligt skönt. Det är otroligt starkt av oss, säger Luleåspelaren Isac Lundeström till C More. Segern mot göteborgarna innebär att Luleå nu är i delad serieledning med Färjestad på 82 poäng, åtta före Frölunda, som parkerar på tredjeplatsen. – Vi gör i stora delar en bra bortamatch mot ett bra Luleå. Vi borde fått med oss poäng efter den här insatsen. Vi är ett bra hockeylag. Vi har en tro på vår förmåga. Kan vi spela så här mot Luleå som är kanske det bästa defensiva laget och driva spelet så bådar det gott, kommenterar Frölundatränaren Roger Rönnberg. Luleå HF 3 - 1 Frölunda HC 1-0, 1-1, 1-0 Coop Norrbotten Arena, Luleå idag Publik: 5678 SHL Visa matchfakta