Lundqvist arvtagare får mer speltid

I kväll ställs Henrik Lundqvists New York Rangers mot New Jersey Devils i NHL. Men svensken kommer inte vakta buren för Rangers. Istället står hans arvtagare, Alexandar Georgiev, 23, i målet. Anledningen är att det är back to back-möte med Devils och då står målvakterna varsin match.

– I de flesta back to back-matcher har vi varierat. Så eftersom jag stod senast mot Minnesota så spelar jag på söndag.

Den 2 mars fyller Lundqvist 37 och med två år kvar på kontraktet börjar han se slutet på karriären. Det är något som Rangers förbereder sig för och ger Georgiev mer och mer speltid så att han ska vara redo att ta över efter svensken.

– Tanken är att ”Georgie” ska få mer kött på benen inför kommande säsong och spela mer sista månaden av säsongen, säger Lundqvist.

Alexandar Georgiev är 23 år och gör sin andra säsong i Rangers organisation. Förra säsongen blev det mest spel i farmarligan AHL och 10 matcher i NHL. Den här säsongen har ryssen fått chansen mer och mer och i kväll gör han sin 22:a match för säsongen. Ryssen gjorde en stormatch mot Toronto Maple Leafs nyligen och räddade 55 skott när Rangers vann.