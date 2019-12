Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Oscar Alsenfelt höll nollan mot HV71. Foto: Bildbyrån

Malmö tog tredje raka efter ny Alsenfeltnolla

Tredje raka segern för Malmö. Och andra raka nollan för Oscar Alsenfelt – som fortsätter att vara omutlig mellan stolparna.

– Det studsar rätt just nu, säger den skånska målvakten till C More efter 1–0-segern mot HV71.

Blott en insläppt puck på de fyra senaste matcherna och nu två raka målnollor i ryggen. Oscar Alsenfelt fortsätter att storspela i målet för Malmö Redhawks, även om han hemma mot HV71 hade marginalerna på sin sida – till och med när han var överspelad. Med bara minuten kvar att spela av den andra perioden hann nog de flesta konstatera att målvakten till slut fått kapitulera, detta när bortalagets Linus Fröberg vispat pucken högt i nät efter en omställning. Men efter videogranskning dömdes målet bort då det visade sig att HV71:s Linus Sandin stört Alsenfelt med både skridsko och klubba innan avslutet avfyrats. Något som var tur för Alsenfelt som var ur position och sannolikt ändå inte hade hunnit rädda pucken. -Det studsar rätt just nu och det känns bra, säger Oscar Alsenfelt vars toppform kommer lite ologiskt enligt honom själv. ”Kommer retroaktivt” – Det känns som att det kommer lite retroaktivt. Jag tycker att jag har spelat bra ganska länge, men tidigare har jag kanske släppt in fyra mål i stället. Det är lite så med hockey, antar jag. Men jag är tacksam och glad för detta. Med nollan intakt fortsatte sedan målvakten att stänga igen framför eget nät – och fick i den tredje perioden i stället se matchens enda mål falla på andra sidan isen. Ett riktigt kampmål blev avgörande i Malmö arena där hemmalagets Jesper Jensen forcerade in 1–0 efter en stökig situation. Den 32-årige forwarden vräkte i väg ett avslut från nära håll och fick, till hemmapublikens glädje, se pucken gå i en båge över HV71:s målvakt Jonas Gunnarsson. Hyllar backarna Efter 1–0-segern hyllade Alsenfelt samspelet med sina backar som bäddade för en ny nolla efter 4–0 mot Djurgården senast. – Backarna står på rätt sida. Det kan se svårt ut ibland men om skytten bara har en sida att skjuta på så kan det bli lite enklare för mig, säger han. Nästa omgång i SHL spelas på annandagen. Malmö går på julledigt på åttonde plats medan HV71 är kvar som femma. IF Malmö Redhawks 1 - 0 HV71 0-0, 0-0, 1-0 Malmö Arena, Malmö idag Publik: 5976 SHL Visa matchfakta Dela Dela