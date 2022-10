Det var gästande Vegas som tog en 2-0-ledning i den första perioden efter mål av William Carrier och Brett Howden.

Men i den andra perioden utnyttjade Calgary att Vegas drog på sig hela sex utvisningar och då inleddes vändningen. Elias Lindholm hade en puck i målet bara några minuter in i perioden, men det underkändes för interference efter att Vegas utmanat domslutet.

Det var ändå just Lindholm som skulle noteras för Calgarys första mål i matchen. I numerärt överläge gick pucken in via Vegas-backen Alec Martinez klubba. Det var första gången på nästan 98 minuter som målvakten Logan Thompson släppte in ett mål.

Innan perioden var över hade Calgary kvitterat genom Tyler Toffoli och i den tredje perioden kom sedan avgörandet.

Med fyra minuter och 29 sekunder kvar att spela fick Backlund pucken av Blake Coleman och sköt in den från nära håll.

– Jag var glad över att se pucken komma till min klubba och jag försökte bara sätta in den, säger Backlund.

Calgary har nu vunnit samtliga av sina tre inledande matcher den här säsongen, medan förlusten var Vegas första.