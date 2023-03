Det stod 2-2 en bit in i tredje perioden men Luleå kunde dra det längsta strået.

– Det är jätteskönt. Vi tar över i tredje. Jag släppte in två skitpuckar och var tvungen att steppa upp i tredje och rädda några puckar, säger Grahn efter den första semin i bäst av fem matcher.

När Morgan Wabick lyfte pucken över plexit utnyttjade Petra Niemen det numerära överläget och gjorde 3-2 för Luleå.

Modo skakade Luleå men orkade inte hela vägen in.

– Vi kommer in i tredje med 2-2 men de utnyttjar sina chanser. Vi får inte in puckarna i den heta ytan. De andra matcherna under säsongen har inte sett bra ut mot dem men vi gör ett lyft i den här matchen. Vi har inte gett upp för att vi förlorat en match, säger Modos Lina Ljungblom.

Vackert 1-0 när Luleå tog ledningen

Luleås ledningsmål för 1-0 var urtjusigt. Jenni Hiirikoski passade med Noora Tulus som gled framåt och släppte pucken i djupled tillbaka till Hiirikoski som från vänstersidan hittade luckan bakom Lauren Bench.

– Det var ett fint spel Tulus och en fin passning från henne där, säger Jenni Hiirikoski.

Modo kvitterade till 1-1efter att en Luleåspelare fått felträff vid mittplan och föst ut pucken till Wilma Sundin som fick en motorväg mot Luleås mål.

– Vi kom i en två mot etta och så få jag in min egen retur, jag vet faktiskt inte hur det gick till, säger Wilma Sundin.