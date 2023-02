HV71 har haft en tung säsong i SDHL. När nästjumbon ställdes mot tabelltvåan Brynäs under fredagskvällen var det därför inte många som trodde på seger för hemmalaget.

Men efter ett avgörande mål i förlängning lyckades HV71 vinna med 5–4.

När Maja Nylén-Persson skickade in 4–2 till Brynäs i den tredje perioden talade det mesta för att bortalaget skulle ta med sig alla tre poängen hem till Gävle.

Men med knappt fem minuter kvar att spela reducerade Sanni Hakala. När drygt 30 sekunder återstod av tredje perioden skickade sedan Hilda Svensson in sitt andra mål för kvällen, och matchen kom därmed att avgöras i förlängning.

48 poäng skiljer

Väl där blev Elin Svensson stor matchhjälte, när hon stötte in det avgörande målet från nära håll.

– Det var på håret att den gled in. Men så jävla skönt och viktigt för vårt lag. Vi hade ett riktigt bra gäng i dag på bänken. Vi är inte många, men fan vad vi kämpar för varandra, säger Elin Svensson till C More.

Segern innebär att HV71 ligger fem poäng före jumbon AIK.

Efter kvällens resultat skiljer det 48 poäng mellan HV71 och Brynäs i tabellen.